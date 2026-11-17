На юго-востоке Москвы загорелась «Газель», движение затруднено
В столице на внешней стороне МКАД загорелся автомобиль «Газель».
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», дорожно-транспортное происшествие случилось возле развязки с Новорязанским шоссе.
«Газель» загорелась на 10-м км внешней стороны МКАД. Движение в районе инцидента затруднено», — рассказал источник.В Дептрансе добавили, что на месте происшествия уже работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
До этого сообщалось о происшествии на трассе в городском округе Истра. Там легковушка протаранила микроавтобус с пассажирами.