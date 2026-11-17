В Махачкале задержали 53-летнюю женщину с двумя килограммами мефедрона
В Махачкале задержали женщину с крупной партией мефедрона. Об этом информирует МВД по Республике Дагестан.
Правоохранители задержали 53-летнюю гражданку в микрорайоне «Ипподром». При досмотре у неё обнаружили более двух килограммов светлого порошка.
Эксперты провели исследование и подтвердили, что изъятое вещество — мефедрон. Его вес составил 2 048 граммов. Отмечается, что такое количество соответствует 10 240 средним разовым дозам наркотика. Полицейские задержали женщину. Следователи возбудили против неё уголовное дело.
До этого суд в Перми вынес приговор одному из создателей наркомаркетплейса «Гидра». Судья назначил ему 10 лет колонии строгого режима и штраф 4,8 млн рублей.
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