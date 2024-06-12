Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Над Черным морем обнаружили натовский авиарадар Boeing E-3B Sentry

Над Черным морем обнаружили натовский авиарадар Boeing E-3B Sentry

12 июня 2024, 12:42
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Западнее крымской акватории начал кружить самый большой авиарадар НАТО Boeing E-3B Sentry.
Об этом 12 июня сообщил Telegram-канал «Крымский канал».

В последний раз появление Boeing E-3 Sentry в акватории Черного моря фиксировали в апреле 2023 года. Тогда сообщалось, что перед атакой ВСУ Севастопольской нефтебазы разведчик нарушил российское воздушное пространство и приблизился к Крыму.



Самолет находился в море на расстоянии 200 километров от нефтебазы в Казачьей бухте в районе 18:00 пятницы, 28 апреля, а его радар действует в радиусе примерно 400 километров. Спустя девять часов началась атака на нефтебазу, в том числе при помощи дронов Mugin-5.

Читайте также:

БПЛА RQ-4B Global Hawk США патрулирует пространство над Черным морем у Крыма

Над Азовским и Черным морями за ночь сбили восемь ATACMS и беспилотников

Над Черным морем заметили полет американского беспилотника
#самолет
#сша
#море
#ночь
#бпла
#telegram
#всу
#атака
На Западе рассказали, что случилось с ВСУ
Французский полковник Дарра: ВС России смогли ослабить ВСУ под Харьковом
12 июня 2024, 12:06

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска смогли ослабить украинскую армию в Харьковской области, заявил отставной французский полковник Бертран Дарра в интервью LCI.
«Русские всё же достигли своего», — отметил экс-военный.
По словам Дарра, продвижение российских сил в Харьковской области позволило им ослабить украинские подразделения и рассредоточить их на других участках фронта, что дало возможность остальным частям ВС России также наступать на позиции ВСУ. Он добавил, что эвакуация из Харькова нарушила логистические потоки украинских войск, создав трудности для украинского правительства.

Читайте также:

В Харьковской области сообщили о массовом вызове медиков в ТЦК

ВС РФ освободили сёла Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области

Освобождение Новоалександровки и продвижение ВС РФ в Харьковской области: Последние новости СВО
#эвакуация
#новости
#лнр
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин провел совещание о ходе спецоперации
Песков: Путину доложили о ходе спецоперации на совещании 11 июня
12 июня 2024, 11:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел совещание с министром обороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими военными округами, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков
Песков отметил, что совещание состоялось поздно вечером 11 июня, пишет ТАСС.

«Верховному главнокомандующему было представлено сообщение о текущем состоянии специальной военной операции и планах по дальнейшим действиям», — сообщил он.
Позже Путин заслушал каждого из участников совещания отдельно и провел дополнительные индивидуальные встречи.

Ранее стало известно, что Путин планирует встретиться с бойцами специальной военной операции, участвующими в программе подготовки кадрового резерва «Время героев».

Читайте также:

Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации

Белоусов: Запад делает всё для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине

Белоусов сообщил о потерях ВСУ в мае
#медали
#совещание
#операции
#всу
#запад
#путин
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прорыв обороны ВСУ, успехи ВС РФ под Авдеевкой: Последние новости СВО
Боец «Малой»: ВС РФ столкнулись с наёмниками ВСУ на островах в пойме Днепра
12 июня 2024, 11:44

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России в ходе успешных действий в зоне спецоперации значительно сократила оккупированные ВСУ территории ЛНР. Российские бойцы добились важных тактических успехов под Авдеевкой и в Часов Яре, а также отважно пресекают контратаки ВСУ в районе Волчанска.
Последние новости с полей спецоперации на 12.06.2024 приводит редакция «Радио 1».

Херсонское направление


ВС РФ столкнулись на островах в пойме Днепра с иностранными наемниками из Польши и Грузии. Об этом рассказал боец группировки войск «Днепр» с позывным «Малой», его слова передаёт РИА Новости.
«Да, ребята встречались на островах с наемниками. Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников», — рассказал «Малой».

По его словам, все серьёзные операции украинское руководство поручает именно иностранным наёмникам.

Харьковское направление


В районе Волчанска не прекращаются ожесточённые бои. ВСУ в составе 60 морских пехотинцев предприняли попытку контратаковать. Однако атака была отбита подразделениями «Север». Украинцев удалось отбросить, после чего противник был накрыт российским огнём из тяжёлых огнеметных систем. По предварительным данным, в ходе неудачной контратаки было ликвидировано до 20 боевиков ВСУ. Интенсивные бои продолжаются в районе Агрегатного завода, там ВС РФ уже перешли к штурму административного здания.

ВСУ также безуспешно пытаются контратаковать в районе села Глубокое под Липцами. Атакуют бойцы 13-й бригады Нацгвардии Украины, которая прибыла туда в качестве резервов.

В районе села Зеленое российские бойцы разбили еще один опорный пункт ВСУ и продолжают продвижение.

Часовоярское направление


В микрорайоне «Канал» ВС РФ завершают зачистку восточной части. Однако под контролем ВСУ остаётся улица Олега Кошевого, уходящая на западный берег канала в микрорайон Новый. При этом противник покинул северо-западную часть микрорайона и начал занимать опорные пункты за каналом. С мест приходит информация, что ВС РФ заняли Борисоглебский православный храм в микрорайоне «Канал», однако официально это не подтверждено.

В селе Калиновка российские войска временно отошли с занимаемых позиций и теперь обстреливают подразделения ВСУ артиллерией. Украинское командование отправляет туда резервы, чтобы удержать оборону села и не дать ВС РФ обойти Часов Яр с фланга.

Авдеевское направление


После освобождения Новоалександровки российские штурмовики продолжили продвижение и уже взяли часть территории Сокола, об этом пишет военный корреспондент Евгений Лисицын. Продвижение вглубь села составило не менее 300 метров. Также наши войска продолжили натиск на вражеские позиции и выбили их с господствующей высоты к югу и освободили дамбу к северо-западу Александровки.

Таким образом, до важной логистической трассы Мирноград (Димитров)-Константиновка осталось всего шесть км. По этой дороге снабжаются украинские подразделения по линии Славянск-Краматорск-Константиновка и Часов Яр.

Также тяжелые бои идут в Новопокровском. ВС РФ продвинулись с севера и северо-востока к окраине населённого пункта и вступили там в бой. В целом на данном направлении наблюдается стремительное ухудшение положения ВСУ.

Сокращение оккупированных территорий в ЛНР


В ходе активного продвижения ВС РФ значительно сократилась площадь оккупированных ВСУ территорий ЛНР. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После продвижения наших войск на Купянском направлении в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка, освобождением населенного пункта Артемовка, успешных действий на Сватовско-Кременском участке, площадь оккупированных территорий значительно сократилась», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

На сегодняшний день под оккупацией противника остаётся территория на Красно-Лиманском направлении и в районе Лисичанска. Таким образом, фактически ВСУ контролируют не более 2% территории ЛНР.

Читайте также:

Подполье заявило об ударе по заводу в Новомосковске, где ремонтируют технику ВСУ

Гладков: ВСУ устанавливают противопехотные мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне

«В окружении»: боевик ВСУ откровенно высказался о ситуации на фронте
#храм
#эксперт
#радио
#трассы
#улица
#операции
#telegram
#информация
#новости
#лнр
#сво
#всу
#вс рф
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генсек НАТО поддержал решение Германии разрешить применять оружие против России
12 июня 2024, 11:34

Фото: сайт НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил одобрение решению правительства Германии, разрешившему использование немецкого оружия в Харьковской области.
«Разумно позволить Украине применять это вооружение, особенно против военных целей вблизи ее территории», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Он добавил, что не вдавался в детали о предыдущем использовании западного оружия.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия не планирует отправлять своих инструкторов для обучения украинских солдат на территории Украины.

Читайте также:

Столтенберг рассказал о разногласиях в НАТО по оказанию военной помощи Украине

Удары по НАТО: Как РФ отреагирует на размещение F-16 ВСУ за границей

НАТО поддержало разработку автономных боевых роботов в Германии
#вооружение
#германия
#нато
#всу
#солдат
#шольц
#рф
#олаф шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье заявило об ударе по заводу в Новомосковске, где ремонтируют технику ВСУ
12 июня 2024, 10:05

Фото: iStock/maki_shmaki

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что прилет зафиксирован в Новомосковске Днепропетровской области Украины в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что прилет произошел в 1:45 мск. Лебедев отметил, что «на завод заходит железнодорожная ветка», также на территории предприятия имеется множество складских помещений.

В настоящее время другие подробности атаки не сообщаются.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Зеленский высказался про компромиссы с Россией

В Киевской области произошел пожар после ночных взрывов

Гладков: ВСУ устанавливают противопехотные мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне
#пожар
#завод
#предприятия
#всу
#зеленский
#вс рф
#россия
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский высказался про компромиссы с Россией
Президент Украины Зеленский исключил компромиссы с Россией
12 июня 2024, 09:37

Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Бундестаге высказался о конфликте с РФ. Об этом говорится в его Telegram-канале.
Примечательно, что Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло. Он добавил, что Украина будет двигаться своим курсом до тех пор, пока не добьется урегулирования военного противостояния на своих условиях.

Предводитель киевского режима подчеркнул, что достижение соглашения между странами по вопросу использования замороженных российских активов ​также невозможно.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Владимира Путина заявил, что на сегодняшний день отсутствуют любые предпосылки для переговоров между Москвой и Киевом. Представитель Кремля подчеркнул, что Украина абсолютно закрыта для этого.

Читайте также:

Песков рассказал, что главное для России в спецоперации

Спикер Совфеда Матвиенко назвала Россию альтернативой тупиковому пути Запада

Минобороны раскрыло детали второго этапа ядерных учений
#соглашения
#украина
#зеленский
#владимир путин
#россия
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киевской области произошел пожар после ночных взрывов
Кравченко: в Киевской области загорелся промышленный объект после ночных взрывов
12 июня 2024, 09:03

Фото: iStock/sarawutk

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко написал в своем Telegram-канале, что в Киеве после ночных взрывов начался пожар на промышленном объекте.
Кравченко отметил, что повреждения были зафиксированы в двух районах области. В одном из них произошел пожар на промышленном объекте.

В настоящее время к ликвидации возгорания привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области. Глава ОВА добавил, что повреждения получила и автозаправочная станция вместе со складским помещением.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 12 июня, в Киеве прогремела серия взрывов. По данным начальника столичной городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, по Киеву был нанесён комбинированный удар с применением разного типа вооружения.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

В Киеве заявили о комбинированном ударе по городу

Мощные взрывы прогремели на территории Киева

Гладков: ВСУ устанавливают противопехотные мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне
#пожар
#ночь
#взрывы
#станции
#всу
#вооружения
#удар
#киев
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: ВСУ устанавливают противопехотные мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне
12 июня 2024, 07:55

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что ВСУ устанавливают противопехотные мины с сейсмическими датчиками в 10-километровой приграничной зоне.
Губернатор назвал данный вид орудия сложной опасностью, которую ранее не видели. Он отметил, что будут предприняты меры по распространению видеороликов с изображением мин.

Гладков призвал граждан не приближаться к любым объектам, которые похожи на военные снаряды, и сразу вызывать специалистов экстренных служб.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Киеве заявили о комбинированном ударе по городу

Спикер Совфеда Матвиенко назвала Россию альтернативой тупиковому пути Запада

Минфин Украины отказал двум регионам в финансах на укрепления
#губернатор
#военные
#меры
#всу
#мина
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве заявили о комбинированном ударе по городу
Попко: по Киеву был нанесён комбинированный удар с разными типами вооружений
12 июня 2024, 07:38

Фото: iStock/RamonCast

Начальник столичной городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил, что в ночь на среду, 12 июня, по Киеву был нанесён комбинированный удар с применением разного типа вооружения. Об этом сообщает «Абзац».
Попко отметил, что по Киеву были запущены различные виды крылатых ракет с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также, по его словам, ракеты заходили волнами, а вместе с ними двигались ударные беспилотные ​летательные аппараты.

Попко заключил, что воздушная тревога звучала в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Мощные взрывы прогремели на территории Киева

Спикер Совфеда Матвиенко назвала Россию альтернативой тупиковому пути Запада

Президент Аргентины Милей передумал и решил поехать на конференцию по Украине
#взрывы
#тревога
#всу
#ракеты
#воздушная тревога
#украина
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф