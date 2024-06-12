Над Черным морем обнаружили натовский авиарадар Boeing E-3B Sentry

Фото: iStock/Wirestock
Западнее крымской акватории начал кружить самый большой авиарадар НАТО Boeing E-3B Sentry.
Об этом 12 июня сообщил Telegram-канал «Крымский канал».
В последний раз появление Boeing E-3 Sentry в акватории Черного моря фиксировали в апреле 2023 года. Тогда сообщалось, что перед атакой ВСУ Севастопольской нефтебазы разведчик нарушил российское воздушное пространство и приблизился к Крыму.
Самолет находился в море на расстоянии 200 километров от нефтебазы в Казачьей бухте в районе 18:00 пятницы, 28 апреля, а его радар действует в радиусе примерно 400 километров. Спустя девять часов началась атака на нефтебазу, в том числе при помощи дронов Mugin-5.
Читайте также:
БПЛА RQ-4B Global Hawk США патрулирует пространство над Черным морем у Крыма
Над Азовским и Черным морями за ночь сбили восемь ATACMS и беспилотников
Над Черным морем заметили полет американского беспилотника
В последний раз появление Boeing E-3 Sentry в акватории Черного моря фиксировали в апреле 2023 года. Тогда сообщалось, что перед атакой ВСУ Севастопольской нефтебазы разведчик нарушил российское воздушное пространство и приблизился к Крыму.
Самолет находился в море на расстоянии 200 километров от нефтебазы в Казачьей бухте в районе 18:00 пятницы, 28 апреля, а его радар действует в радиусе примерно 400 километров. Спустя девять часов началась атака на нефтебазу, в том числе при помощи дронов Mugin-5.
Читайте также:
БПЛА RQ-4B Global Hawk США патрулирует пространство над Черным морем у Крыма
Над Азовским и Черным морями за ночь сбили восемь ATACMS и беспилотников
Над Черным морем заметили полет американского беспилотника
Артем Кузьмин