Мужчина заживо сжег жену в машине из-за подозрений в изменах в Красноярском крае

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В Красноярском крае 27-летний мужчина заживо сжег жену в машине, подозревая ее в измене и шпионаже за ним. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Следствие установило, что конце июня прошлого года мужчина пригласил жену на отдых на водоем. 7 июля по пути на место отдыха мужчина резко свернул в лес, там он запер женщину в машине, после чего облил бензином и поджег. После этого он улетел в Москву, где уже 11 июля и был задержан полицейскими.
Уточняется, что пара поженилась в 2021 году. Все время совместной жизни мужчина подозревал жену в неверности. Он также считал, что супруга шпионит за ним и передает информацию в полицию. Именно поэтому муж решил ее убить.
Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у подозреваемого хроническое психическое заболевание. Считается, что в момент преступления он не осознавал, что делает. Предварительно, он будет отправлен на принудительное лечение.
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Уточняется, что пара поженилась в 2021 году. Все время совместной жизни мужчина подозревал жену в неверности. Он также считал, что супруга шпионит за ним и передает информацию в полицию. Именно поэтому муж решил ее убить.
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Элина Позднякова