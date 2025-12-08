Эпидемия гепатита А в Чехии унесла жизни 30 человек
Tagesschau: эпидемия гепатита А в Чехии унесла жизни 30 человек
В Чехии зафиксировали масштабную вспышку гепатита А. Число жертв превысило 30 человек, передает издание Tagesschau.
По официальным данным, зарегистрировано около 3 000 случаев заражения, что в 20 раз больше показателей 2024 года. Из общего числа инфицированных 32 человека скончались.
Эпидемиолог государственного департамента здравоохранения Чехии Катерина Фабианова заявила, что рост заболеваемости продолжается. По ее словам, эпидемия началась ещё весной и в дальнейшем ситуация, вероятно, будет ухудшаться.
Ранее ученые предупредили о возникновении вируса, который может привести к новой глобальной пандемии.
