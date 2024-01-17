В Сибири осудили мать, которая родила дочь и выбросила ее в выгребную яму

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Кежемский районный суд в Красноярском крае приговорил жительницу деревни Тагара к 1,5 годам за рождение дочери в уличный туалет. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру региона.
По данным следствия, в октябре 2023 года женщина родила девочку в уличном туалете на своем участке и сбросила ребенка в выгребную яму. Позже состояние роженицы стало хуже и она обратилась к медикам, ее доставили в Красноярск с помощью санитарной авиации.
Во время осмотра участка тело девочки нашли в уличном туалете. Женщина заявила, что сделала это, поскольку беременность была нежеланной и она не хотела воспитывать и содержать дочь.
«Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признана ее психически здоровой, во время совершения преступления находилась в психически стабильном состоянии. С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств, явки с повинной и наличия на иждивении трех детей, один из которых является инвалидом, суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сказано в сообщении.Всего у женщины трое малолетних детей, их передали отцу.
Отмечается, что женщина скрывала свое положение от родственников и на учете по беременности и родам не состояла.
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Алина Юрчак