В Сибири спасатели нашли школьников на сноубордах, заблудившихся в горах

Фото: istockphoto/Olga_Gavrilova
В Сибири спасатели смогли отыскать двух школьников, которые катались на сноубордах с горы Югус и заблудились. Об этом сообщает Агентство по защите населения и территории Кузбасса. Ребят нашли, как отмечается, члены поискового аварийно-спасательного отряда на снегоходе и лыжах.
«После тщательных поисков они обнаружили потерявшихся ребят, провели тропление и вывели их на дорогу. А затем подросткам помогли добраться до горнолыжного курорта. Как утверждает пресс-служба, медицинская помощь ребятам не потребовалась», — пишет «Сiбдепо».В то же время в Подмосковье спасли мужчину, который провалился под лед Пироговского водохранилища, катаясь на буере под парусом. Как сообщает АГН «Москва», получив сообщение от обеспокоенных рыбаков, спасатели отыскали тонущего москвича, который с трудом держался на плаву. Его сапоги и ватные брюки разбухли и тянули ко дну, а холод сковал руки и ноги.
«Один из водолазов, одетый в гидрокостюм, обвязал себя веревкой, вышел на ледяную корку и ползком приблизился к утопающему. Добравшись до кромки льда, спасатель ухватил мужчину за одежду и вытянул на твердую поверхность. <…> С предварительным диагнозом «обморожение конечностей» мужчина был госпитализирован», — приводит агентство сообщение «Мособлпожспаса».Читайте также:
Baza: в «Детском мире» на Лубянке происходит пожар
Школьница скончалась от неизвестного вируса в Омске
В Екатеринбурге число отравившихся в общежитии УрФУ выросло до 31
Данил Пономарев