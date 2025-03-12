Baza: в «Детском мире» на Лубянке происходит пожар

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Пожар в магазине «Детский мир» происходит на Лубянке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«По предварительной информации, горит павильон с детскими игрушками. Из здания эвакуируют посетителей», — сказано в публикации.Ранее сообщалось, что в одном из частных домов Тобольска Тюменской области произошел взрыв. На месте сейчас работают полицейские, спасатели и сотрудники ФСБ.
Уточнялось, что пострадали как минимум два человека. Предварительной причиной взрыва назван бытовой газ. Женщина и ребенок из домовладения по соседству госпитализированы. В пятиэтажках поблизости выбиты стекла в результате произошедшего инцидента. Был ли кто-то в разрушенном доме — не уточняется.
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Никита Кротов