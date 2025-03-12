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Baza: в «Детском мире» на Лубянке происходит пожар

Фото: istockphoto/grafoto

Фото: istockphoto/grafoto

Пожар в магазине «Детский мир» происходит на Лубянке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«По предварительной информации, горит павильон с детскими игрушками. Из здания эвакуируют посетителей», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в одном из частных домов Тобольска Тюменской области произошел взрыв. На месте сейчас работают полицейские, спасатели и сотрудники ФСБ.

Уточнялось, что пострадали как минимум два человека. Предварительной причиной взрыва назван бытовой газ. Женщина и ребенок из домовладения по соседству госпитализированы. В пятиэтажках поблизости выбиты стекла в результате произошедшего инцидента. Был ли кто-то в разрушенном доме — не уточняется.

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#новости
112: взрыв разнес частный дом в Тобольске Тюменской области
12 марта 2025, 16:33

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв разнес частный дом в Тобольске Тюменской области. Как передает Telegram-канал 112, есть информация о двух пострадавших.
По предварительным данным, причиной взрыва стал бытовой газ. Все случилось в Рощинском переулке, где был эпицентр. Соседнее домовладение получило сильные повреждения. Оттуда увезли в больницу женщину и ребенка.

В ближайших пятиэтажках по Октябрьской улице выбиты стекла. На месте работают представители оперативных служб, включая ФСБ, спасателей и полицейских. Находился ли кто-нибудь в разрушенном доме — неизвестно.

Ранее стало известно о кончине девятиклассницы из Омска от неизвестного вируса. Подробности в нашем материале.

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#происшествие
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«Электрическая ванна»: стали известны результаты проверки крупнейшего застройщика
«SHOT Проверка» нашла серьезные нарушения в новостройках компании ПИК
12 марта 2025, 15:08

Фото: iStock/audioundwerbung

Проект «SHOT Проверка» опубликовал новый выпуск, он посвящен качеству строительства и обслуживания ЖК от крупнейшего российского застройщика — компании ПИК.
Расследователи обнаружили множество грубых нарушений — от незаземленных ванн до дефектов вентиляции в домах.

Один из героев выпуска, бывший техник компании ООО «СП эксплуатация», учрежденной ООО «ПИК-Ресурс», Алексей Шляев рассказал о своем опыте работы в этой организации. По его словам, он часто сталкивался с аварийными ситуациями. К примеру, в один из дней, случилась авария на сетях и подвал с электрическими щитками затопило водой. Это угрожало не только жильцам дома, но и обслуживающему персоналу.
«Застройщик, игнорируя действующее законодательство, не устраняет недостатки в установленный законом срок. А если и устраняет, то только в той части, где это можно выполнить с минимальными затратами», — отметил он.
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Школьница скончалась от неизвестного вируса в Омске
12 марта 2025, 13:45

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Омске ученица девятого класса школы №144 умерла от неизвестного вируса, пишет Shot.
По данным канала, 15-летняя девочка заболела 3 марта, у нее поднялась температура до 38,4, которая продержалась несколько дней. Тогда родители пошли с ребенком к врачу, который назначил лечение.

Однако через два дня у подростка температура снизилась до 34,7. Мать вызвала скорую помощь. Врачи приехали, осмотрели девочку и уехали. На следующий день состояние школьницы начало ухудшаться. У нее началась рвота, несколько часов спустя она умерла.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в этом обвиняют врачей, которые назначили неправильное лечение.

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Стало известно о столкновении судна с танкером в Британии, задержан россиянин
Reuters: капитан столкнувшегося с танкером в Британии судна — россиянин
12 марта 2025, 13:22

Фото: istockphoto/mrdoomits

В Британии контейнеровоз столкнулся с танкером. Как пишут обозреватели Reuters, капитаном столкнувшегося с танкером судна является россиянин.
«Владелец судна Ernst Russ сообщил, что капитан корабля Solong, который был задержан после столкновения с танкером у побережья Англии, является гражданином России», — сказано в материале.
По словам владельца, в экипаже были граждане РФ и Филиппин, уточнили авторы статьи.

Ранее британская полиция проинформировала, что по подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате столкновения судов, задержан 59-летний человек.

О том, что речь идет про капитана контейнеровоза, сообщал американский телеканал Sky News, ссылаясь на компанию-владельца судна.

Перед этим стало известно, кого задержали сотрудники ФСБ в Москве.

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Экс-главу Управления на транспорте МВД РФ по ПФО Бережного задержали в Москве
BAZA: Бережного подозревают в принятии невыполненных ремонтных работ
12 марта 2025, 12:47

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Бывшего главу Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу Александра Бережного задержали в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza. По данным авторов публикации, 49-летнего генерал-майора взяли сотрудники ФСБ России.
По версии следствия, фигурант в 2023 году отдал приказ принять невыполненные ремонтные работы здания полиции. Кроме того, следователи подозревают Бережного в том, что он использовал подложные документы, ставя на учет служебный катер «Нептун 550», а также используя его в личных целях.

Бережной занимал должность с 2017 года, имеет государственные награды. Покинул должность осенью прошлого года.

Ранее сообщалось о госпитализации 20 лицеистов с гастроэнтеритом в Екатеринбурге.

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