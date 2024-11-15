В Сибири взяли получившего три миллиона рублей взятки на кассе магазина депутата

Фото: istockphoto/blinow61
Депутата Совета депутатов города Обь в Сибири задержали по подозрению в покушении на мошеннические действия, пишет «Лента.ру», ссылаясь на МВД по Новосибирской области. Операция по задержанию фигуранта проводилась совместно с ФСБ России.
На оперативных кадрах можно увидеть, как два человека стоят на кассе продуктового магазина. Один складывает в пакет товары, а затем кладет туда же предмет, в котором, по предварительной информации, лежат деньги. Затем силовики берут злоумышленника на выходе.
По информации силовиков, задержанный предлагал помощь в закрытии уголовного дела своему знакомому за шесть миллионов рублей. При этом уточняется, что реально повлиять на ход дела депутат не мог.
Его взяли при передаче аванса в три миллиона рублей около одного из городских магазинов накануне, 14 ноября.
Меру пресечения фигуранту изберут в ближайшем времени. Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере контролирует прокуратура.
Читайте также:
Pattaya Mail: турист из Индии сломал ногу в конфликте с магазином в Таиланде
Квартира миллиардера вспыхнула в центре Москвы
Россиянин подорвался на взрывном устройстве во время прогулки с собакой
По информации силовиков, задержанный предлагал помощь в закрытии уголовного дела своему знакомому за шесть миллионов рублей. При этом уточняется, что реально повлиять на ход дела депутат не мог.
Его взяли при передаче аванса в три миллиона рублей около одного из городских магазинов накануне, 14 ноября.
Меру пресечения фигуранту изберут в ближайшем времени. Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере контролирует прокуратура.
Читайте также:
Pattaya Mail: турист из Индии сломал ногу в конфликте с магазином в Таиланде
Квартира миллиардера вспыхнула в центре Москвы
Россиянин подорвался на взрывном устройстве во время прогулки с собакой
Никита Кротов