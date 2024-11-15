Россиянин подорвался на взрывном устройстве во время прогулки с собакой

Фото: istockphoto/Oksana Muzykantova
В селе Грузское Борисовского района в лесопосадке мужчина подорвался на взрывном устройстве. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, мужчина выгуливал собаку, когда наткнулся на взрывное устройство. Он погиб на месте от полученных травм. Губернатор выразил свои искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, он призвал жителей приграничных районов проявлять бдительность и осторожность. Гладков рекомендовал обращать внимание на окружающее и смотреть под ноги, подчеркнув, что это может спасти жизнь.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Кроме того, он призвал жителей приграничных районов проявлять бдительность и осторожность. Гладков рекомендовал обращать внимание на окружающее и смотреть под ноги, подчеркнув, что это может спасти жизнь.
«Недавно размещал информацию с описанием мин, разбрасываемых по нашему региону, и правил поведения при их обнаружении. Изучите их, пожалуйста, и сохраните», — добавил губернатор.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова