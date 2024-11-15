Россиянин подорвался на взрывном устройстве во время прогулки с собакой

В Чувашии более 120 детей из новочебоксарской школы и кадетского лицея обратились в больницу с жалобами на отравление. Об этом сообщают телеграм-каналы «Baza» и «112». По информации первого издания, число пострадавших 129 человек, по данным второго — 159.