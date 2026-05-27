В Сиднее почти сотня дронов рухнула в воду на глазах у зрителей во время фестиваля
Почти сотня беспилотников рухнула в воду во время шоу в австралийском Сиднее. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры инцидента.
Фестиваль света и музыки Vivid Sydney предполагал красочное выступление дронов, но десятки аппаратов внезапно потеряли управление и стали падать в гавань Дарлинг. Общее количество вышедших из строя дронов — около 90 штук. Зрители наблюдали за происходящим с изумлением. К сожалению, ожидаемого полноценного представления они так и не увидели, поскольку организаторам пришлось отменить шоу.
По предварительным сведениям, причиной провала мероприятия стал неожиданный сбой радиочастот после взлёта. Часть беспилотников сначала автоматически перешла в режим аварийной посадки, а затем полностью отключилась — это вызвало своеобразный «дронопад». В местных СМИ подчеркнули, что после массового падения техники никто не пострадал.
Читайте также: