На танкере у берегов Омана прогремел мощный взрыв
На танкере у берегов Омана прогремел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошёл в 60 морских милях (111 километрах) к востоку от столицы Омана, Маската. Капитан судна доложил о внешнем взрыве по левому борту в кормовой части возле ватерлинии. В результате происшествия некоторое количество топлива вытекло в воду. Экипаж и само судно не пострадали и находятся в безопасности.
В UKMTO подчеркнули, что инцидент расследуется. Судам, проходящим через этот район, посоветовали соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Шереметьево таможенники изъяли 15 флаконов с наркотиками у пассажира из Индии. Когда мужчина проследовал через «зелёный» коридор, в его багаже среди личных вещей нашли ёмкости с маслянистой жидкостью. За хранение и перевозку такого груза пассажиру грозит до 20 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение — подробности читайте в нашем материале.
Читайте также: