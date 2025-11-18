В Симферополе осудят мужчину, убившего и закопавшего товарища в огороде
В Симферополе осудят мужчину, который расправился с товарищем и закопал его в огороде. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
По информации следствия, в марте 2022 года 63-летний мужчина вместе с соседом распивал алкоголь во дворе дома. Во время застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник нанес своему товарищу несколько ударов по голове, что привело к смерти последнего. Чтобы скрыть следы преступления, он закопал тело на территории участка, после чего покинул арендованный дом. Родственники жертвы объявили, что мужчина пропал без вести.
В апреле текущего года новый арендатор дома нашел останки на участке во время прополки огорода. Следователи и полицейские оперативно установили личность неизвестного и вскоре задержали подозреваемого. Его обвиняют по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса Российской Федерации.
