В Симферополе суд приговорил чиновника к 5 годам колонии за кражу 10 млн рублей
Центральный районный суд Симферополя приговорил бывшего заведующего отделом Государственного комитета молодежной политики Республики Крым к 5,5 года колонии за хищение более 10,5 млн рублей грантов, выделенных Росмолодежью на социальные проекты. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По информации ведомства, чиновник, возглавлявший отдел по развитию творческого потенциала и грантовой поддержки Госкоммола, организовал мошенническую схему с бюджетными средствами. Он привлек знакомых предпринимателей к участию в конкурсе на гранты Росмолодежи, а затем обналичил деньги через аффилированных ему индивидуальных предпринимателей.
Как оказалось, предусмотренные грантовыми проектами работы фактически не выполнялись. В связи с этим суд признал экс-чиновника виновным и назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
