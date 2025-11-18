В Симферополе суд приговорил чиновника к 5 годам колонии за кражу 10 млн рублей

18 ноября 2025, 13:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Центральный районный суд Симферополя приговорил бывшего заведующего отделом Государственного комитета молодежной политики Республики Крым к 5,5 года колонии за хищение более 10,5 млн рублей грантов, выделенных Росмолодежью на социальные проекты. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.