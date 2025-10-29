В Сингапуре работник детского сада месяцами насиловал детей

29 октября 2025, 19:35

В Сингапуре 61-летний работник детского сада месяцами насиловал детей

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Сингапуре 61-летний работник детского сада месяцами насиловал детей. Руководство учреждения пыталось скрыть этот факт, удалив записи с камер видеонаблюдения, чтобы сохранить свою репутацию. Об этом пишут местные СМИ.