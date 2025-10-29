В Сингапуре работник детского сада месяцами насиловал детей

Достижения.рф

В Сингапуре 61-летний работник детского сада месяцами насиловал детей
В Сингапуре 61-летний работник детского сада месяцами насиловал детей. Руководство учреждения пыталось скрыть этот факт, удалив записи с камер видеонаблюдения, чтобы сохранить свою репутацию. Об этом пишут местные СМИ.



Тео Гуан начал работать в детском саду в 2023 году. Его наняли на должность повара, но он также выполнял обязанности по заправке кроватей и укладыванию малышей спать.

Когда Гуан оставался наедине с маленькими детьми, он засовывал руки в подгузники и начинал трогать их гениталии. Иногда мужчина совмещал насилие с мастурбацией. Однажды педофил совершил надругательство над младенцем девять раз всего за 25 минут.

Все жертвы были младше двух лет — он выбирал тех, кто ещё не мог говорить. Гуан понимал, что его действия неправильны, но не мог себя контролировать.

Вскоре коллеги узнали о происходящем, и преступника уволили. Но начальство не обратилось в полицию и даже удалило записи с камер наблюдения, опасаясь, что это может повредить их репутации.

Однако информация всё же дошла до правоохранительных органов. Сейчас Гуан арестован, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

