В Сингапуре задержали бизнесмена из России по запросу США за кибермошенничество
В Сингапуре задержан российский бизнесмен Александр Ласкин, известный также как Алекс Кано, по запросу американских правоохранительных органов. Его обвиняют в кибермошенничестве и требуют экстрадиции в США.
Как пишет Telegram-канал Baza, Ласкин с 2014 года издавал журнал «Русский Сингапур» и руководил несколькими компаниями — Ural Asia Pte, Zapad Invest и Gazbank. Он также входил в совет директоров Сингапурской ассоциации медиа-издателей.
В 2024 году уголовное преследование началось в отношении его жены по делу о фальсификации трудовых документов. После этого на самого Ласкина последовали обвинения в мошенничестве, а счета бизнесмена в сингапурских банках были заблокированы.
В настоящее время решается вопрос о его дальнейшей судьбе и возможности экстрадиции в США для участия в судебном разбирательстве.
