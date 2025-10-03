В Сингапуре задержали бизнесмена из России по запросу США за кибермошенничество

03 октября 2025, 14:16

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Сингапуре задержан российский бизнесмен Александр Ласкин, известный также как Алекс Кано, по запросу американских правоохранительных органов. Его обвиняют в кибермошенничестве и требуют экстрадиции в США.