Оппозиция в Сирии захватила ключевую плотину на севере страны

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Гидроэлектростанция Тишрин в северной части Сирии захвачена «Сирийской национальной армией», которую поддерживает турецкая Анкара. Как проинформировало Anadolu, объект удерживался отрядами Сирийских демократических сил курдов (SDF).
«Сирийская национальная армия» в пятницу установила контроль над плотиной Тишрин на реке Евфрат, это крупнейшая из плотин под контролем оппозиции на данный момент», — сказано в сообщении агентства.
По информации журналистов, Тишрин обеспечивает потребности Сирии в электричестве на 70% и с ней две другие ГЭС.
SDF удерживали станцию с 2015 года, поддерживаемые Вашингтоном. Рядом у США была военная база.
Перед этим стало известно, что случилось на военной базе Хмеймим в Сирии.
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Никита Кротов