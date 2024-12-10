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В Сирии отменены товарные карточки: граждане вынуждены покупать продукты в разы дороже

Жительница Латакии рассказала об отмене социальных цен на хлеб, бензин и газ
Фото: istockphoto/Mohammad Ali Bazzi

Фото: istockphoto/Mohammad Ali Bazzi

В Сирии отменили систему товарных карточек, которая позволяла гражданам страны закупать хлеб, бензин и газ по льготным ценам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на жительницу Латакии.
Сообщается, что теперь сирийцы вынуждены приобретать эти товары на рынке, где цены значительно выше.

Ранее, при прежней власти, действовали виртуальные государственные карточки: получая SMS, люди могли купить ограниченное количество хлеба, бензина и газовые баллоны для бытовых нужд. На рынке эти товары также были доступны в любое время, но по более высоким ценам.



«Уже отменили карточки на хлеб, на газ и на бензин. Очень все подорожало. Хлеб был по госцене, по карточке 500 (сирийских) фунтов, сейчас — 4 тысячи», — поделилась она.

По ее словам, раньше баллон газа был 18 000, давали его раз в 2 — 3 месяца, а сейчас стоимость составляет 150 000. Помимо этого, она добавила, что жители вынуждены распродавать доллары и золото, чтобы получить деньги.

В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

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#хлеб
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Вся Америка рада: в Нью-Йорке убили главу страховой компании UnitedHealthcare, что известно, кто задержан, реакция общества
10 декабря 2024, 11:12

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Утром 4 декабря в США произошло необычное событие: в самом центре Нью-Йорка был застрелен глава страховой компании UnitedHealthcare, а его предполагаемого убийцу начали называть героем. Дело в том, что многие жители страны испытывают сильную ненависть к страховым компаниям, особенно к UnitedHealthcare. Они часто отказывают в выплатах или компенсируют лишь небольшую часть затрат. Подробности – в материале «Радио 1».

В Нью-Йорке убит глава страховой компании


50-летний бизнесмен был застрелен в Нью-Йорке 4 декабря утром, недалеко от гостиницы Hilton, где проходила конференция для инвесторов. Предварительно рассматривалась версия о том, что убийца решил отомстить директору компании за отказ в оплате лечения его родственника, что в итоге привело к смерти последнего.

Полиция сообщила, что на каждой найденной гильзе было написано по слову: «Deny», «Defend» и «Depose». Эти слова ссылаются на название книги «Delay Deny Defend» («Откладывать, отрицать, защищать»), подзаголовок которой гласит: «Почему страховые компании не выплачивают возмещения и что с этим можно сделать».


Личность убийцы


В США задержан Луиджи Манджоне, подозреваемый в убийстве генерального директора одной из крупнейших страховых компаний UnitedHealthсare Брайана Томпсона. 26-летнего Манджоне арестовали после того, как сотрудник McDonald's заметил его за обедом и сообщил в полицию. Суд округа Блэр предъявил ему обвинения в хранении огнестрельного оружия и подделке документов.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщила, что при обыске у Манджоне нашли «призрачный пистолет» — огнестрельное оружие, собранное из деталей без серийного номера, что затрудняет его отслеживание. В обвинительном документе указано, что этот «пистолет-призрак» был изготовлен на 3D-принтере.

Кроме того, в его рюкзаке был найден манифест, написанный от руки, в котором Луиджи выражал критику в адрес медицинских компаний за то, что они ставят прибыль выше человеческих жизней. По всей видимости, он убил директора страховой компании из-за смерти своих родственников, которым было отказано в лечении: бабушка скончалась в 2013 году, а дедушка — в 2017.

Установлено, что Луиджи Манджони с отличием окончил школу с высокими академическими достижениями и получил несколько дипломов в области информационных технологий. Также он основал небольшую студию по разработке видеоигр. Например, на его странице GitHub указано, что он участвовал в разработке игры Civilization VI, устранив более 300 ошибок.

В интернете также был найден профиль Луиджи на Goodreads, где он оставил комментарий к манифесту Унабомбера. В своем отзыве он написал: «Когда все остальные способы общения оказываются безуспешными, насилие становится необходимым для выживания».

В день убийства парень всё время носил маску, но снял её, чтобы пофлиртовать с сотрудницей хостела.

Фото: iStock/Muhammad Farhad

Реакция американцев на убийство


Общественность все больше восхищается киллером, в то время как ресторан «Макдональдс», где его задержали, получает множество негативных отзывов от пользователей, которые утверждают, что там «повсюду крысы», намекая на работников заведения.

Кроме того, после ареста на его YouTube-канале появилось видео под названием «The Truth» с таймером обратного отчета. В нём говорилось: «Если вы видите это – значит, меня уже поймали». Также в видео упоминалось, что 11 декабря «что-то произойдет». Аккаунт и видео впоследствии были удалены с платформы за нарушение правил.

Компания UnitedHealthcare: что известно


В UnitedHealth Group трудится свыше 100 тысяч сотрудников по всей территории США. Компания занимает четвертую позицию в рейтинге Fortune 500.

Ее деятельность охватывает четыре ключевых направления: медицинское страхование, доставка и управление медицинским оборудованием, разработка программного обеспечения для здравоохранения, анализ данных и консалтинговые услуги, а также управление фармацевтическими льготами и другими фармацевтическими услугами.

По итогам 2023 года UnitedHealth Group заняла первое место по выручке среди всех компаний в сфере здравоохранения в США. Брайан Томпсон проработал в UnitedHealthcare около 20 лет и стал генеральным директором страхового подразделения компании в 2021 году.

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Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования избиения школьника в Улан-Удэ
10 декабря 2024, 10:28

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

О ходе расследования уголовного дела об избиении школьника в Улан-Удэ потребовал доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Лагацкому Е.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в релизе.
По заявлению городского образовательного комитета, все случилось в бурятской школе №19, в настоящее время проводится проверка.

В соцсетях распространилась злополучная видеозапись, где школьники бьют ремнями друг друга. Вскоре один из них теряет сознание. В комментариях сказано, что случай не первый.

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#россия
#следственный комитет
#уголовное дело
#расследование
#криминал
#новости
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Ночная авария в Волгограде: таксист врезался в столб, есть пострадавшие
В Волгограде таксист врезался в столб, пять человек пострадали
10 декабря 2024, 10:24

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В ночь на вторник в Волгограде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и врезался в фонарный столб на улице Рокоссовского. Об этом пишет пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, после столкновения части кузова такси отлетели в проезжающую мимо машину. В результате аварии водитель и четверо пассажиров автомобиля получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.

Ранее стало известно, что во Владивостоке произошел инцидент, в результате которого 15-летняя девочка получила тяжелые травмы. Рабочие, занимающиеся капитальным ремонтом многоквартирного дома, поднимали рулон утеплителя на крышу, когда он упал на подростка, находившуюся на территории, огражденной лентами. Пострадавшую срочно доставили в больницу.

До этого на Коптевском рынке в Москве разразился масштабный пожар, охвативший два торговых павильона.

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#инцидент
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19-летний житель Домодедова устроил нарколабораторию в арендованном гараже
10 декабря 2024, 10:17

Фото: istockphoto.com/Darwin Brandis

Полицейские задержали 19-летнего жителя Домодедова по подозрению в незаконном обороте наркотиков: по данным следствия, молодой человек устроил лабораторию по производству мефедрона в арендованном гараже в Серпухове, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сигнал поступил от хозяина гаража: он сообщил, что в сданном им помещении стоит едкий запах и находятся канистры с неизвестными жидкостями. Полицейские выехали по указанному адресу и на выходе из гаражного кооператива заметили молодого человека. У него в кармане брюк нашли пакет с кристаллическим веществом, а в гараже — пластиковые канистры с химическими жидкостями, упаковочный материал, средства индивидуальной защиты и электронные весы», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является производным N-метилэфедрона, общий вес наркотика составил более килограмма.

Задержанный рассказал, что нашёл работу через один их мессенджеров: по указанию работодателя он должен был приехать в Серпухов и там синтезировать наркотики в арендованном гараже, а затем ждать дальнейших указаний. Следователи также установили причастность задержанного к ещё одному аналогичному преступлению.

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#серпухов
#домодедово
#наркотики
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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В Нижнем Новгороде задержали россиянина, готовившего подрыв ж/д путей
10 декабря 2024, 10:13

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде россиянина, готовившего подрыв железнодорожных путей за вознаграждение от украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что в доме у задержанного гражданин РФ и Германии 2003 года рождения обнаружили готовое к применению СВУ, а также переписка с представителем украинских спецслужб, кадры публикует ТАСС.




Согласно словам злоумышленника, в прошлом месяце он за обещанное денежное вознаграждение начал подготовку диверсии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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#уголовное дело
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#фсб
#кадры
#ск
#рф
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Во Владивостоке 15-летняя девочка пострадала от упавшего утеплителя с крыши
10 декабря 2024, 09:45

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Во Владивостоке произошел инцидент, в результате которого 15-летняя девочка получила тяжелые травмы. Об этом информирует Telegram-канал «‎ 112».
Рабочие, выполняющие капитальный ремонт многоквартирного дома, поднимали рулон утеплителя на крышу. Он упал на подростка, находившуюся на огражденной лентами территории. Пострадавшая была немедленно госпитализирована, сейчас она находится под наблюдением врачей.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента и установить возможные нарушения со стороны рабочих.

Ранее сообщалось, что в Железногорске Красноярского края 39-летний житель был приговорен к трем годам колонии общего режима за уничтожение агитационных плакатов, призывающих к службе в армии.

До этого на Коптевском рынке в Москве разразился масштабный пожар, охвативший два торговых павильона. По данным МЧС РФ, площадь возгорания возросла до 300 квадратных метров.

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#мчс
#пожар
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#прокуратура
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#капитальный ремонт
#нарушения
#дома
#рф
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Три года за плакаты: житель Красноярского края осужден за уничтожение агитации военных
Житель Красноярского края получил срок за уничтожение агитационных плакатов
10 декабря 2024, 09:43

Фото: iStock/greenleaf123

В Железногорске Красноярского края 39-летний житель был приговорен к трем годам колонии общего режима за уничтожение агитационных плакатов, призывающих к службе в армии. Об этом проинформировал региональный главк СК РФ.
Инцидент произошел в июне, когда мужчина разорвал 13 плакатов с изображением армейской символики, государственного флага России и георгиевской ленты в общественных местах города.

Следственный комитет сообщил, что действия фигуранта нанесли ущерб местной администрации на сумму около 30 000 рублей. Суд признал его виновным в публичной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, основываясь на собранных доказательствах.

Ранее сообщалось, что жителя Омска задержали за комментарий в Telegram. В июне 2023 года мужчина оставил оправдательные комментарии по поводу деятельности террористических организаций под публикацией, где была размещена видеозапись допроса российского военного, проведенного участниками украинского военизированного объединения.

До этого режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках о ВС РФ. Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.

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* Признан иноагентом в РФ
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#ущерб
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Пламя охватило Коптевский рынок в Москве: площадь пожара стремительно растет
Площадь пожара на Коптевском рынке в Москве выросла до 300 квадратов
10 декабря 2024, 08:45

Фото: iStock/abadonian

На Коптевском рынке в Москве разразился масштабный пожар, охвативший два торговых павильона. По данным МЧС РФ, площадь возгорания возросла до 300 квадратных метров. Об этом информирует РИА Новости.
Изначально сообщалось о пожаре на площади 40 квадратных метров, однако ситуация быстро ухудшилась. Спасательные службы работают на месте происшествия, предпринимая все необходимые меры для локализации огня и предотвращения его дальнейшего распространения. Подробности инцидента и причины возникновения пожара пока остаются неизвестными.

На Коптевском рынке в Москве вспыхнули торговые павильоны
На Коптевском рынке в Москве вспыхнули торговые павильоны
Ранее сообщалось о крупном пожаре в производственном здании на улице Буракова. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности в связи с большой площадью возгорания и густым черным дымом, поднимающимся из здания.

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#пожар
#происшествия
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На Коптевском рынке в Москве вспыхнули торговые павильоны
Два павильона загорелись на Коптевском рынке в Москве
10 декабря 2024, 08:07

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Два павильона полыхают на Коптевском рынке в Москве. Об этом говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале.
По данным ведомства, площадь возгорания составляет 40 «квадратов». Информации о пострадавших в настоящий момент не поступало, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Как пишет Telegram-канал SHOT, в помещении могут находиться люди. Уточняется, что пламя крайне быстро распространяется по соседним постройкам. На месте работают экстренные службы.

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#опасность
#telegram
#люди
#мчс
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