В Сирии отменены товарные карточки: граждане вынуждены покупать продукты в разы дороже

Фото: istockphoto/Mohammad Ali Bazzi
В Сирии отменили систему товарных карточек, которая позволяла гражданам страны закупать хлеб, бензин и газ по льготным ценам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на жительницу Латакии.
Сообщается, что теперь сирийцы вынуждены приобретать эти товары на рынке, где цены значительно выше.
Ранее, при прежней власти, действовали виртуальные государственные карточки: получая SMS, люди могли купить ограниченное количество хлеба, бензина и газовые баллоны для бытовых нужд. На рынке эти товары также были доступны в любое время, но по более высоким ценам.
По ее словам, раньше баллон газа был 18 000, давали его раз в 2 — 3 месяца, а сейчас стоимость составляет 150 000. Помимо этого, она добавила, что жители вынуждены распродавать доллары и золото, чтобы получить деньги.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.
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Ранее, при прежней власти, действовали виртуальные государственные карточки: получая SMS, люди могли купить ограниченное количество хлеба, бензина и газовые баллоны для бытовых нужд. На рынке эти товары также были доступны в любое время, но по более высоким ценам.
«Уже отменили карточки на хлеб, на газ и на бензин. Очень все подорожало. Хлеб был по госцене, по карточке 500 (сирийских) фунтов, сейчас — 4 тысячи», — поделилась она.
По ее словам, раньше баллон газа был 18 000, давали его раз в 2 — 3 месяца, а сейчас стоимость составляет 150 000. Помимо этого, она добавила, что жители вынуждены распродавать доллары и золото, чтобы получить деньги.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.
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Дарья Осипова