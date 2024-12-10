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Российские военные сообщили о наличии канадских и темнокожих наемников в составе украинских войск, которые были замечены в районах Новгородского и Дзержинска в ДНР. Об этом информирует РИА Новости.
Командир группы спецназа с позывным «Сыч» рассказал агентству, что их подразделения иногда захватывают украинских боевиков и сталкиваются с иностранными наемниками прямо на позициях. Он отметил, что им приходилось встречаться с канадскими наемниками.
Другой офицер добавил, что российские военные часто наблюдают через камеры и оптику разведывательных дронов за присутствием среди личного состава ВСУ военнослужащих с внешностью, не характерной для людей из европейских стран или государств бывшего Советского Союза.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Да, приходится. Канадские военные, точнее наемники, встречались», — пояснил он.
Другой офицер добавил, что российские военные часто наблюдают через камеры и оптику разведывательных дронов за присутствием среди личного состава ВСУ военнослужащих с внешностью, не характерной для людей из европейских стран или государств бывшего Советского Союза.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова