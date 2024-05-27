В СК заинтересовались дракой со стрельбой с участием бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: сайт Кремля
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета о ходе расследования уголовного дела по факту драки со стрельбой в Челябинской области, передает пресс-службе ведомства в Telegram.
В деле говорилось, что между двумя компаниями в Челябинске возник спор на почве личной неприязни, в результате которого участники начали стрелять из травматического оружия по второй компании. Челябинский суд предъявил обвинения по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Отмечается, что пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Глава СК РФ поручил представить доклад и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области.
Ранее стало известно, что бывшие бойцы ЧВК Вагнера вступили в драку с применением оружия, в результате чего в город были введены ограничения.
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Отмечается, что пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Глава СК РФ поручил представить доклад и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области.
Ранее стало известно, что бывшие бойцы ЧВК Вагнера вступили в драку с применением оружия, в результате чего в город были введены ограничения.
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Александр Климов