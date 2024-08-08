Мигрант запер россиянку в подвале дома и изнасиловал

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В Санкт-Петербурге мигрант изнасиловал женщину в подвале дома. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
Инцидент произошёл на улице Тверской. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что мужчина изнасиловал в подвале дома женщину. Полицейские, которые прибыли на место, обнаружили там 45-летнюю пострадавшую. Скорая помощь доставила её в больницу, где женщине оказали всю необходимую помощь. На данный момент она находится в состоянии средней тяжести.
Мужчина был задержан, им оказался 35-летний мигрант. По данным следствия, иностранец обманным путем заманил жертву в подвальное помещение жилого дома и запер дверь. Угрожая, он изнасиловал ее, а также совершил иные действия сексуального характера. В отношении мигранта возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что девушка участника спецоперации из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей. Было установлено, что потерпевшему, проходящему военную службу по контракту, в связи с получением ранения была начислена единовременная выплата в размере 3 000 000 рублей. Банковскую карту он отдал своей девушке, которая сняла с неё 2,7 млн рублей и потратила вместе со своим сожителем.
До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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Мужчина был задержан, им оказался 35-летний мигрант. По данным следствия, иностранец обманным путем заманил жертву в подвальное помещение жилого дома и запер дверь. Угрожая, он изнасиловал ее, а также совершил иные действия сексуального характера. В отношении мигранта возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что девушка участника спецоперации из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей. Было установлено, что потерпевшему, проходящему военную службу по контракту, в связи с получением ранения была начислена единовременная выплата в размере 3 000 000 рублей. Банковскую карту он отдал своей девушке, которая сняла с неё 2,7 млн рублей и потратила вместе со своим сожителем.
До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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Дарья Осипова