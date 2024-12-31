В смертельном ДТП в Ленобласти с участием автобуса пострадали шесть человек

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Во Всеволожском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, который в результате загорелся. Водитель машины погиб, шестеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.
Авария произошла в районе деревни Лупполово, сообщает портал 78.ru. Автобус № 436, курсирующий между Санкт-Петербургом и Ненимяки столкнулся с легковым автомобилем. От удара автобус съехал в кювет, а машина загорелась. Её водитель не выжил. Шестеро пассажиров автобуса получили различные травмы, в основном ушибы и раны от осколков стекла.
В компании «Третий парк», обслуживающей данный маршрут, сообщили, что вины их водителя в ДТП нет. По словам представителей перевозчика, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
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Александр Бойцов