В столкновении автобуса с лесовозом под Иркутском погибли два человека

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В Братском районе Иркутской области междугородний пассажирский автобус врезался в гружёный лесовоз. По предварительным данным, погибли два человека, в том числе несовершеннолетний ребёнок.
О смертельном ДТП рассказал глава российского региона Игорь Кобзев. В своём телеграм-канале он уточнил, что автобус следовал по маршруту Братск - Тулун. Всего в салоне находились 53 пассажира. В результате аварии пострадали шесть человек, добавил губернатор. Четверых сейчас машины скорой помощи транспортируют в медицинские учреждения Братска.
На место незамедлительно направлен другой автобус, чтобы забрать пассажиров, продолжил Кобзев. На месте работают экстренные и оперативные службы. Губернатор выразил уверенность, что правоохранители разберутся в причинах ДТП. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
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Александр Бойцов