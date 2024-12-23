В Башкирии школьный автобус столкнулся с бензовозом

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В Башкирии, у деревни Ташлы-Елга в Балтачевском районе, школьный автобус, перевозивший 17 детей, столкнулся с бензовозом.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на канал «РЕН ТВ», в результате ДТП пострадали семь человек: пять детей и двое взрослых.
Пострадавших госпитализировали. Выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее на юго-западе Москвы автобус столкнулся с маршруткой. В результате аварии различные травмы получили пять человек.
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Анастасия Ларина