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Drake раздал женщинам подарки на миллионы долларов

Рэпер Drake подарил женщинам машины и сумки Birkin на своем мероприятии
Drake (Фото: Instagram* / @champagnepapi)

Drake удивил гостей своего мероприятия «Крепкие женщины, крепче напитки», устроив настоящий праздник роскоши. Рэпер раздал женщинам подарки на общую сумму более миллиона долларов. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Во время события артист подготовил крупные сюрпризы для участниц. Шесть девушек получили презенты стоимостью более 100 тысяч долларов каждая, а еще десяти женщинам Drake вручил подарки на сумму около 50 тысяч долларов.

Среди самых дорогих сюрпризов оказались элитные автомобили, включая Mercedes G-Class, Maybach и Range Rover, а также дизайнерские сумки Hermès Birkin и крупные денежные выплаты.

Мероприятие было посвящено женщинам, и Drake отметил таким образом их вклад и силу. Подарки стали главным моментом вечера и вызвали широкий отклик среди гостей и поклонников артиста.

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