Drake раздал женщинам подарки на миллионы долларов
Drake удивил гостей своего мероприятия «Крепкие женщины, крепче напитки», устроив настоящий праздник роскоши. Рэпер раздал женщинам подарки на общую сумму более миллиона долларов. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Во время события артист подготовил крупные сюрпризы для участниц. Шесть девушек получили презенты стоимостью более 100 тысяч долларов каждая, а еще десяти женщинам Drake вручил подарки на сумму около 50 тысяч долларов.
Среди самых дорогих сюрпризов оказались элитные автомобили, включая Mercedes G-Class, Maybach и Range Rover, а также дизайнерские сумки Hermès Birkin и крупные денежные выплаты.
Мероприятие было посвящено женщинам, и Drake отметил таким образом их вклад и силу. Подарки стали главным моментом вечера и вызвали широкий отклик среди гостей и поклонников артиста.
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