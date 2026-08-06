Создатели фильма отказались от сотрудничества с Джаредом Лето из-за скандала

06 августа 2026, 23:14

Джаред Лето лишился роли в новом фильме после обвинений в насилии

Джаред Лето (Фото: Instagram* / @jaredleto)

Джаред Лето потерял роль в новом политическом триллере «Убийство» после того, как в его адрес прозвучали громкие обвинения.