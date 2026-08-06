Создатели фильма отказались от сотрудничества с Джаредом Лето из-за скандала
Джаред Лето потерял роль в новом политическом триллере «Убийство» после того, как в его адрес прозвучали громкие обвинения.
Как сообщает Page Six, актёр должен был сняться в картине режиссёра Барри Левинсона, известного по фильму «Человек дождя». Участие Лето в проекте уже было практически согласовано, однако в итоге создатели фильма решили отказаться от сотрудничества.
По данным издания, причиной такого решения стали обвинения в насилии, которые ранее появились в публичном пространстве. На этом фоне продюсеры предпочли не продолжать переговоры с актёром.
Кто заменит Джареда Лето в фильме, пока не сообщается. Официальных комментариев от самого актёра по поводу потери роли также не поступало.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России