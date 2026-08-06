Психотерапевт объяснила, почему в конце августа люди начинают тревожиться и чувствовать вину
В последние недели августа многие люди начинают испытывать тревогу, раздражение и чувство вины из-за того, что не успели выполнить все запланированные дела за лето. Такое состояние специалисты называют синдромом «неуспевшего» — это не заболевание, а распространенная психологическая реакция. Об этом рассказала «Известиям» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
По словам специалиста, ощущение «я ничего не успел» чаще всего не связано с реальным количеством выполненных задач. Причиной становятся завышенные ожидания, привычка сравнивать себя с окружающими и повышенное внимание к собственным промахам вместо уже достигнутых результатов.
«Ощущение, что человек ничего не успел, редко связано с реальным количеством выполненных дел. Чаще оно возникает из-за завышенных ожиданий, привычки сравнивать себя с другими и склонности замечать собственные неудачи сильнее, чем достижения», — пояснила Крашкина.Одной из причин такого состояния врач назвала стремление вместить в несколько летних месяцев слишком много планов. Люди стараются одновременно отправиться в отпуск, сделать ремонт, начать заниматься спортом, чаще встречаться с близкими и при этом успевать решать рабочие задачи. Если выполнить весь список не получается, появляется ощущение разочарования и мысли о том, что лето прошло «не так».
Еще одна причина тревоги — привычка откладывать отдых на потом. Некоторые люди ждут подходящего момента, чтобы расслабиться, но в итоге август заканчивается, а чувства восстановления и перезагрузки так и не появляется.
По словам психотерапевта, сам август часто воспринимается как психологическая граница, после которой начинается новый этап — учебный год, возвращение к привычному графику и завершение теплого сезона.