Психотерапевт объяснила, почему в конце августа люди начинают тревожиться и чувствовать вину

06 августа 2026, 21:12

Психотерапевт Крашкина рассказала о причинах ощущения, что лето прошло зря

Фото: Istock / Povozniuk

В последние недели августа многие люди начинают испытывать тревогу, раздражение и чувство вины из-за того, что не успели выполнить все запланированные дела за лето. Такое состояние специалисты называют синдромом «неуспевшего» — это не заболевание, а распространенная психологическая реакция. Об этом рассказала «Известиям» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.





По словам специалиста, ощущение «я ничего не успел» чаще всего не связано с реальным количеством выполненных задач. Причиной становятся завышенные ожидания, привычка сравнивать себя с окружающими и повышенное внимание к собственным промахам вместо уже достигнутых результатов.





«Ощущение, что человек ничего не успел, редко связано с реальным количеством выполненных дел. Чаще оно возникает из-за завышенных ожиданий, привычки сравнивать себя с другими и склонности замечать собственные неудачи сильнее, чем достижения», — пояснила Крашкина.