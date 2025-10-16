В Екатеринбурге 15-летний школьник скончался после того, как выпил пиво и обезболивающее
В Екатеринбурге произошла ужасная трагедия. 15-летний школьник скончался после того, как выпил пиво и принял обезболивающее. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Инцидент случился в Академическом районе, где парень отдыхал с другом. По предварительной информации, подросток почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его приятель вызвал скорую помощь, но медики не успели спасти юношу. Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств произошедшего. Родные и друзья юноши в шоке от случившегося.
