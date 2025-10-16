В Екатеринбурге 15-летний школьник скончался после того, как выпил пиво и обезболивающее

16 октября 2025, 09:57

Школьник из Екатеринбурга скончался после того, как выпил пиво и таблетку

Фото: iStock/Fedorovekb

В Екатеринбурге произошла ужасная трагедия. 15-летний школьник скончался после того, как выпил пиво и принял обезболивающее. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.