Россияне подхватили опасный вирус на популярном курорте
Несколько россиян заразились лихорадкой чикунгунья во время отдыха на Сейшелах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам путешественников, после укусов комаров у них поднялась температура и началась ломота в суставах. Все это сопровождалось болями. Одна из туристок пожаловалась на сильный отек ноги. Причем симптомы у всех проявились уже после возвращения домой.
Заболевшие рассказали, что обращались за медицинской помощью, но врачи не поставили официальный диагноз. При этом отмечается, что на островах ранее не фиксировались случаи заражения этой вирусной инфекцией.
Ранее несколько россиян пожаловались на вспышку вируса Коксаки в отеле Crystal Admiral Resort Suites Spa в турецком городе Сиде.
Читайте также: