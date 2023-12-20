Жительница Тюмени рассказала о группе подростков, держащих в страхе район

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Жительница одного из тюменских районов рассказала о группе подростков, которые держат в страхе людей, в интервью для 72.RU.
По словам словам собеседницы издания, группа молодых людей регулярно собираются в одной из квартир дома на Олимпийской улице.
По её словам, хулиганы также избивают соседей, царапают машины во дворе, а её ребёнок уже боится выходить на улицу один.
Женщина отметила, что взволнованные людей неоднократно обращались в полицию, однако, никой ответной реакции на беспредел молодых людей они не дождались.
В УМВД заявили, что проводят проверку по факту произошедшего.
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«Собираются дети, подростки и взрослые. Начиная лет с 12 и заканчивая 20+. Собираются толпами по 15–20 человек. Они шумят в неположенное время, плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят. Выходят из квартиры неадекватные, на ногах еле стоят», - прокомментировала ситуацию женщина.
Женщина отметила, что взволнованные людей неоднократно обращались в полицию, однако, никой ответной реакции на беспредел молодых людей они не дождались.
В УМВД заявили, что проводят проверку по факту произошедшего.
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Евгения Парфентьева