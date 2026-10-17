В Сочи больше суток спасали двух братьев, заблудившихся в горах

17 октября 2026, 17:39

Фото: Istock/Dmitry Kachalov

В горах Сочи спасатели завершили операцию по спасению двух братьев 19 и 15 лет — она заняла больше суток. Об этом сообщила служба «Кубань-СПАС» на платформе MAX.