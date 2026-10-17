В Сочи больше суток спасали двух братьев, заблудившихся в горах
В горах Сочи спасатели завершили операцию по спасению двух братьев 19 и 15 лет — она заняла больше суток. Об этом сообщила служба «Кубань-СПАС» на платформе MAX.
Сигнал о пропавших поступил вечером 15 октября: братья сошли с маршрута на горе Ачишхо и потерялись. Ближе к полуночи спасатели нашли парней в расщелине на скальном участке «Волчьи зубья».
Добраться до них без дополнительного снаряжения не было возможности, поэтому на помощь пришли сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Утром 16 октября двое сотрудников «Кубань-СПАС» спустились к пострадавшим на верёвках, оказали первую помощь, утеплили и экипировали.
Парни находились в тяжёлом состоянии из-за сильного переутомления и переохлаждения, а вертолёт не мог прилететь из-за дождя и тумана. В 10:45 мск спасатели начали спуск дюльфером. К 21:00 мск они вместе с пострадавшими дошли до служебного автомобиля. Братьев доставили в отряд, где их ждали родственники.
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