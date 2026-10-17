В Свердловской области пожар в частном доме унёс жизнь 13-летнего мальчика
В посёлке Билимбай Свердловской области утром 17 октября 2026 года произошёл пожар в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.
В результате возгорания погиб мальчик 2013 года рождения. Следственный отдел по городу Первоуральску возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России о причинении смерти по неосторожности.
По предварительным сведениям, причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления, связанная с разрушением кирпичной кладки печи. Следователи проверяют и другие возможные причины пожара и устанавливают обстоятельства произошедшего.
До этого сообщалось о возгорании в центре Москвы. В квартире пятиэтажки электросамокат взорвался и вызвал пожар.
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