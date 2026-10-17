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В Стамбуле перевернулась цистерна с 15 тоннами сжиженного газа, произошла утечка

Фото: Istock/ASphotowed

В Стамбуле перевернулась автоцистерна, которая перевозила 15 тонн сжиженного природного газа. Агентство DHA сообщает, что в результате аварии произошла утечка топлива.



ДТП произошло рано утром в районе Бакыркей. Водитель автоцистерны потерял управление на повороте, после чего машина врезалась в дорожное ограждение и опрокинулась на бок.

Шофёр самостоятельно выбрался из кабины. Он получил лёгкие травмы. Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу. К месту аварии оперативно прибыли пожарные и полицейские.

Из-за утечки газа из цистерны движение по автотрассе перекрыли и приняли повышенные меры безопасности. Опрокинувшуюся автоцистерну спустя пять часов удалось поднять и обратно поставить на колеса с помощью специальной техники. После расчистки дороги движение транспорта восстановили.

Ольга Щелокова

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