В Стамбуле перевернулась цистерна с 15 тоннами сжиженного газа, произошла утечка
В Стамбуле перевернулась автоцистерна, которая перевозила 15 тонн сжиженного природного газа. Агентство DHA сообщает, что в результате аварии произошла утечка топлива.
ДТП произошло рано утром в районе Бакыркей. Водитель автоцистерны потерял управление на повороте, после чего машина врезалась в дорожное ограждение и опрокинулась на бок.
Шофёр самостоятельно выбрался из кабины. Он получил лёгкие травмы. Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу. К месту аварии оперативно прибыли пожарные и полицейские.
Из-за утечки газа из цистерны движение по автотрассе перекрыли и приняли повышенные меры безопасности. Опрокинувшуюся автоцистерну спустя пять часов удалось поднять и обратно поставить на колеса с помощью специальной техники. После расчистки дороги движение транспорта восстановили.
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