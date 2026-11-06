В Сочи девушка выпала из окна, но смогла выжить

06 ноября 2026, 17:46

В Сочи девушка выпала с пятого этажа и оказалась на козырьке дома

Фото: Istock / brizmaker

В Центральном районе Сочи 23-летняя девушка выпала из окна жилого дома с пятого этажа и приземлилась на козырек здания. После падения она не могла самостоятельно выбраться: ее нога оказалась зажата, поэтому потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».