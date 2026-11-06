В Сочи девушка выпала из окна, но смогла выжить
В Центральном районе Сочи 23-летняя девушка выпала из окна жилого дома с пятого этажа и приземлилась на козырек здания. После падения она не могла самостоятельно выбраться: ее нога оказалась зажата, поэтому потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
На место происшествия прибыли сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Специалисты поднялись к пострадавшей и с помощью слесарного инструмента освободили ее ногу.
После этого спасатели аккуратно уложили девушку на носилки и доставили к автомобилю скорой медицинской помощи. Там ее передали медикам для дальнейшего осмотра и оказания необходимой помощи.
Информация о состоянии пострадавшей на текущий момент не сообщается. Также пока неизвестно, при каких обстоятельствах девушка выпала из окна.
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