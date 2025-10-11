Выбросивший трехлетнюю дочь из окна россиянин корчил рожи перед судьей

11 октября 2025, 08:48

Выбросивший трехлетнюю дочь из окна житель Уфы неадекватно себя вел в суде

Фото: iStock/AMilkin

34-летний житель Уфы, едва не погубивший собственного ребенка, неадекватно себя вел в зале суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео прокуратуры.