Выбросивший трехлетнюю дочь из окна россиянин корчил рожи перед судьей
34-летний житель Уфы, едва не погубивший собственного ребенка, неадекватно себя вел в зале суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео прокуратуры.
Фигуранта арестовали на два месяца. В содеянном он так и не раскаялся. Во время заседания обвиняемый гримасничал, странно дергался, дрожал, мычал, стучал ногами и показывал неприличные жесты. При этом медицинская экспертиза не выявила в его крови следов алкоголя и наркотиков.
Напомним, все произошло 9 октября в столице Башкирии. Отец, оставшийся присматривать за трехлетней дочерью, по неясной причине выбросил ее из окна четвертого этажа. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации. В больнице ее экстренно прооперировали.
