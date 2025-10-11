В Электростали горит склад
В подмосковной Электростали продолжается тушение пожара на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что возгорание произошло в складском здании по адресу улица Рабочая, дом 8А.
В официальном сообщении ведомства говорится, что пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание и защищают от огня соседние строения.
К тушению пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники МЧС.
