В Электростали горит склад

Фото: пресс-служба МЧС России

В подмосковной Электростали продолжается тушение пожара на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.



Отмечается, что возгорание произошло в складском здании по адресу улица Рабочая, дом 8А.

В официальном сообщении ведомства говорится, что пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание и защищают от огня соседние строения.

К тушению пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники МЧС.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы вспыхнул пожар в итальянском ресторане Cantinetta Antinori. Из-за сильного задымления из помещений эвакуировали сотрудников и гостей заведения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

