В Сочи грабитель задержал сам себя, оставив паспорт в куртке
В Сочи полиция задержала грабителя, который забыл на месте преступления куртку со своим паспортом. Об этом сообщает региональное УВД России.
Задержанный — 23-летний уроженец Санкт-Петербурга. Как установили в ведомстве, он совершил серию грабежей и в двух случаях оставлял личные вещи. Сначала он похитил из торгового павильона ноутбук стоимостью 100 тысяч рублей, но уронил во время кражи свой мобильный телефон.
Затем злоумышленник сдал украденное в ломбард и после этого выхватил на улице телефон у прохожего. Пострадавший попытался задержать преступника, но тот выскользнул из куртки, в которой лежал его паспорт, и скрылся.
Потерпевший передал документ полиции, что позволило быстро задержать подозреваемого. Выяснилось, что ранее преступник совершил кражу из квартиры. Общий ущерб превысил 330 тысяч рублей, а задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
