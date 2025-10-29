В Сочи грабитель задержал сам себя, оставив паспорт в куртке

29 октября 2025, 11:37

В Сочи задержали грабителя, оставившего на месте преступления куртку с паспортом

Фото: Istock/Akintevs

В Сочи полиция задержала грабителя, который забыл на месте преступления куртку со своим паспортом. Об этом сообщает региональное УВД России.