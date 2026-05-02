Над Подмосковьем сбили беспилотники: есть погибший
В Московской области силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака беспилотников. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор МО Андрей Воробьёв.
Всего удалось сбить шесть аппаратов — они были обнаружены над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. Ещё один дрон был подавлен средствами РЭБ.
К сожалению, не обошлось без жертв. В деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Власти региона выразили соболезнования его родным и близким и заверили, что семье будет оказана вся необходимая помощь.
На местах падения обломков работают экстренные службы. Специалисты обследуют территории, чтобы исключить дополнительные угрозы и оперативно устранить последствия произошедшего.
Жителям напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям официальных служб в подобных ситуациях.
