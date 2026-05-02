Над Подмосковьем сбили беспилотники: есть погибший

02 мая 2026, 23:00

Шесть БПЛА уничтожены в Московской области, один подавлен средствами РЭБ

оригинал Фото: Istock / shcherbak volodymyr

В Московской области силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака беспилотников. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор МО Андрей Воробьёв.