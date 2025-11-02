Женщина на рейсе из Москвы «подзадолбалась» в полете и решила покурить
Пассажирка самолета из Москвы в Сухум после часа полета «подзадолбалась» и закурила сигарету. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Женщина, держа в руке зажженную сигарету, направилась в туалет. Там её встретили бортпроводницы, которые настоятельно просили россиянку прекратить курить и вернуться на место. Однако пассажирка начала спорить с ними.
По прибытии в аэропорт нарушительницу передали в руки правоохранителей. Тем не менее, вскоре она появилась в одном из городских отелей. За курение в полёте с неё взыскали штраф в размере 1,5 тысячи рублей.
