Женщина на рейсе из Москвы «подзадолбалась» в полете и решила покурить

02 ноября 2025, 18:48

Baza: пассажирка на рейсе из Москвы в Сухум закурила сигарету во время полета

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Пассажирка самолета из Москвы в Сухум после часа полета «подзадолбалась» и закурила сигарету. Об этом пишет Telegram-канал Baza.