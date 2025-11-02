Мать и двое детей сгорели заживо в Ленобласти

02 ноября 2025, 18:31

При пожаре в Ленинградской области погибли женщина и двое детей

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Обгоревшие тела 45-летней женщины и двух детей пяти и 12 лет найдены при тушении пожара в садоводческом товариществе «Строитель» Лужского района Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.