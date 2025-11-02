Мать и двое детей сгорели заживо в Ленобласти
Обгоревшие тела 45-летней женщины и двух детей пяти и 12 лет найдены при тушении пожара в садоводческом товариществе «Строитель» Лужского района Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Согласно информации следствия, причиной возгорания могло стать неправильное использование дровяной печи или неисправность электропроводки. В настоящее время правоохранители проводят судебно-медицинскую и пожаротехническую экспертизы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее стало известно, что в деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области на пожаре погибли мужчина и двое детей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
