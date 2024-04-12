В Сочи на одном из рейсов бортпроводник и пенсионер подрались из-за воды — видео

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Драка между бортпроводником российской авиакомпании «Уральские авиалинии» и пенсионером произошла в Краснодарском крае. Кадры публикует Телеграм-канал Mash.
По данным источника, конфликт между членом экипажа и пассажиром началась после того, как несколько человек на рейсе Сочи — Москва захотели выйти на свежий воздух через час пребывания на борту. Из-за технических неполадок, пассажиры были вынуждены находиться в салоне в душных условиях. Позже в самолете и вовсе отключили кондиционеры, из-за чего в салоне стало еще жарче.
Один из пассажиров-пенсионеров в грубой форме попросил воды у члена экипажа. Сначала сотрудник перевозчика попытался успокоить мужчину, но не выдержал и бросил в него бутылку. Пенсионер, в свою очередь, ударил бортпроводника по лицу.
В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что самолет задержали на полтора часа. Кондиционер был отключен из-за сбоя электронной системы. А пассажиров не выпускали на свежий воздух, чтобы сократить время задержки.
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Один из пассажиров-пенсионеров в грубой форме попросил воды у члена экипажа. Сначала сотрудник перевозчика попытался успокоить мужчину, но не выдержал и бросил в него бутылку. Пенсионер, в свою очередь, ударил бортпроводника по лицу.
В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что самолет задержали на полтора часа. Кондиционер был отключен из-за сбоя электронной системы. А пассажиров не выпускали на свежий воздух, чтобы сократить время задержки.
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Алина Юрчак