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В Сочи нашли девушку, которая три дня провела в подземелье - видео

В Сочи молодая девушка провела три дня между двумя стенами в доме
19 февраля 2024, 21:11
Фото: IStock/DmyTo

Фото: IStock/DmyTo

Спасатели достали из стены дома в Сочи молодую девушку, которая провела в заточении три дня. Об этом сообщает МЧС России.

Местная жительница четырёхэтажного дома в курортном городе услышала за стеной женские крики о помощи и спустилась в подвал дома. Там она поняла, что между стенами жилища кто-то есть и вызвала спасателей.

Как оказалось, 22-летняя девушка упала с чердака и оказалась между двумя стенами в доме. В результате она провела в подземелье трое суток. Чтобы достать пострадавшую, сотрудникам МЧС пришлось демонтировать часть кирпичной кладки. Сейчас россиянка находится под наблюдением врачей.
Видео: МЧС России
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В сети появились кадры с места, где якобы был убит российский лётчик Кузьминов
19 февраля 2024, 22:03

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В сеть попали кадры с места, на котором, по информации ряда СМИ, был убит российский лётчик-предатель Максим Кузьминов, фото и видео публикует RT в своём Telegram-канале.
Напомним, тело Кузьминова было обнаружено 17 февраля в районе испанского муниципалитета Вильяхайоса. Сообщалось, что в лётчика выстрелили 12 раз, а затем переехали его на автомобиле. Как позже заявили в правоохранительных органах Испании, они будут проводить расследование по факту убийства Кузьминова.

RT пишет, что в районе муниципалитета, в котором было обнаружено тело лётчика, проживает много украинцев. Предположительно, его тело нашли на парковке.
Точные обстоятельства смерти Кузьминова и подробности об обнаружении его тела пока что не раскрываются.

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#испания
#убийство
#лётчик
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Полиция Испании расследует убийство лётчика-предателя Кузьминова
19 февраля 2024, 20:56

Фото: iStock/NATALIA DE LA RUBIA

Полиция Испании расследует убийство российского лётчика-предателя Максима Кузьминова, об этом сообщили в пресс-службе местных правоохранительных органов, их цитирует «ТАСС».
«Правоохранительные органы Испании расследуют предположительное убийство гражданина Украины в Валенсии», — сообщил представитель испанской полиции.

Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузнецова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Иных подробностей смерти лётчика пока что не сообщается. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.

В августе 2023 года Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его в руки ВСУ. Двое лётчиков, находившихся на борту с Кузьминовым, были убиты.

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#испания
#полиция
#смерть
#лётчик
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Бывшего совладельца «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» отправили в СИЗО
19 февраля 2024, 20:22

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывшего совладельца «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского перевели в СИЗО из-под домашнего ареста, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Мещанский суд Москвы.
Бизнесмена обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере». При этом, с чем именно связаны предъявленные ему обвинения, следствие не раскрывает.

Напомним, Якубовского арестовали в апреле 2023 года, но потом отпустили под домашний арест. 19 февраля 2024 года стало известно, что предпринимателя всё же решили вернуть в следственный изолятор.

«Постановлением суда Якубовскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», — прокомментировал ситуацию представитель Мещанского суда.

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#суд
#москва
#мошенничество
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В Ленобласти вынесли приговор россиянину, который расстрелял знакомую пару
19 февраля 2024, 20:03

Фото: iStock/IndiaUniform

В Ленинградской области вынесли приговор россиянину, который расстрелял знакомую знакомую пару, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации ведомства, убийство произошло в конце декабря 2022 года в городе Тихвин Ленинградской области.

Мужчина пришёл в частный дом в гости к знакомой паре. Во время застолья между гостем и хозяевами дома произошёл спор, который перерос в словесную перепалку с обменом оскорблениями.

В определённый момент пришедший в гости мужчина выхватил ружьё 16-го калибра. Первым точным выстрелом в голову он убил хозяина, а затем и его сожительницу.

В результате, 42-летнего убийцу приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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#ленинградская область
#следственный комитет
#убийство
#суд
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«Страна.ua»: Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области Украины
19 февраля 2024, 19:45

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

На Украине устроили диверсию на железной дороге, об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В Винницкой области подорвали железнодорожную дорогу. Диверсия случилась 16 февраля около 6.30 в поселке Серебрия Могилов-Подольского района», — прокомментировал произошедшее в издании.

Взрыв повредил железнодорожное полотно, что привело к приостановке движения составов. Уточняется, что ехавший по взорванной дороге машинист едва успел затормозить и не попасть в катастрофу. Ни один из 11 вагонов поезда, которым он управлял, не был повреждён.

Уточняется, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «Диверсия».

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#сбу
#украина
#железная дорога
#взрыв
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В ГУР Украины подтвердили смерть Кузьминова, угнавшего российский вертолёт Ми-8
19 февраля 2024, 19:05

Фото: iStock/Soumen Hazra

Российский лётчик Максим Кузьминов, угнавший вертолёт Ми-8 для ВСУ, погиб в Испании, эту информацию подтвердил представитель ГУР Украины Андрей Юсов, его цитирует «РБК-Украина».
«Можем подтвердить факт смерти (Максима Кузьминова)», — сообщил Юсов.

Ранее стало известно, что тело Кузьминова обнаружили в субботу, 17 февраля в муниципалитете Вильяхойоса. В лётчика выстрелили 12 раз, а затем переехали на автомобили. Об иных подробностях преступления и мотивах преступников пока что ничего не сообщается.

Напомним, в августе 2023 года Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его ВСУ. В ходе этой операции были убиты двое российских пилотов, которые находились на борту вместе с Кузьминовым.

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#испания
#лётчик
#украина
#смерть
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Под Рузой семья чудом спаслась из полностью сгоревшего дома
19 февраля 2024, 18:24

Фото: пресс-служба МЧС РФ

Семья с детьми спаслась во время пожара в Рузском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МЧС.
«В СНТ «Чайка» деревни Притыкино произошёл пожар в двухэтажном дачном доме. На момент его возникновения на втором этаже спала семья с двумя детьми. По счастливой случайности глава семейства услышал характерный треск и быстро разбудил семью. Всем удалось эвакуироваться из горящего дома. Однако двое детей 2023 года рождения получили ожоги головы и кистей рук», – говорится в сообщении.
Как предполагают в МЧС, причина пожара – аварийный режим работы электрического оборудования.

Главное управление призвало соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, а также обратить внимание на состояние электропроводки в жилье.

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#рузский городской округ
#пожар
#мчс
#семья
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Угнавший военный вертолёт Кузьминов найден мёртвым в Испании
19 февраля 2024, 17:55

Фото: iStock/gorodenkoff

В Испании обнаружили мёртвым угнавшего российский вертолёт лётчика Максима Кузьминова, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, труп Кузьминова обнаружили 17 февраля в муниципалитете Вильяхойоса.

Сообщается, что в мужчину выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. При этом, отмечается, что полиция пока не раскрывает личность погибшего, однако, предположительно, это именно Максим Кузьминов.

Напомним, в августе 2023 года Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. Двое лётчиков, которые находились на борту с Кузьминовым, были убиты.

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#испания
#убийство
#лётчик
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В Челябинской области будут судить убийцу и насильника 11-летней девочки
19 февраля 2024, 16:45

Фото: iStock/Zolnierek

В Челябинской области будут судить мужчину, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации ведомства, жуткое преступления было совершено 9 июля 2023 года в городе Сим Челябинской области.

Местный 37-летний житель вывез в лес 11-летнюю девочку, надругался над ней, затем нанёс несколько ножевых ранений и спрятал тело ребёнка.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование, убийстве. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили в Следственном комитете региона.

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#челябинск
#изнасилование
#убийство
#суд
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