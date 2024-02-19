В Сочи нашли девушку, которая три дня провела в подземелье - видео

Фото: IStock/DmyTo
Спасатели достали из стены дома в Сочи молодую девушку, которая провела в заточении три дня. Об этом сообщает МЧС России.
Как оказалось, 22-летняя девушка упала с чердака и оказалась между двумя стенами в доме. В результате она провела в подземелье трое суток. Чтобы достать пострадавшую, сотрудникам МЧС пришлось демонтировать часть кирпичной кладки. Сейчас россиянка находится под наблюдением врачей.
Видео: МЧС России
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