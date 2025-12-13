В Сочи полицейские проверяют агентство из-за аморальных вечеринок для подростков
Полиция Сочи разбирается в ситуации с неприемлемыми вечеринками для подростков. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Правоохранительные органы узнали о ситуации благодаря публикации в социальных сетях. По информации полиции, местная event-компания устраивала вечеринки для школьников, на которых пропагандировался аморальный образ жизни. Подробности не разглашаются.
В УВД по городу Сочи проводится проверка по факту произошедшего. Согласно местным СМИ, в публикации, привлекшей внимание полиции, сообщалось о концерте. Несмотря на возраст слушателей, в песнях содержалась нецензурная лексика.
