Во Владивостоке подростки устроили массовую драку
Подростки устроили массовую драку во Владивостоке. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В социальных сетях появились видеозаписи, на которых запечатлена группа подростков, собравшихся в толпу. Молодые люди активно жестикулировали и нападали на окружающих детей.
Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств инцидента и устанавливают личности участников конфликта. Прокуратура оценит эффективность работы органов профилактики, а также условия жизни и воспитания детей, вовлечённых в конфликт. Результаты проверки находятся под контролем надзорного органа.
По предварительным данным, обращений из медицинских учреждений не поступало.
