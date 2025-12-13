Достижения.рф

Во Владивостоке подростки устроили массовую драку, проводится проверка
Фото: iStock/mrohana

Подростки устроили массовую драку во Владивостоке. Об этом сообщает региональная прокуратура.



В социальных сетях появились видеозаписи, на которых запечатлена группа подростков, собравшихся в толпу. Молодые люди активно жестикулировали и нападали на окружающих детей.

Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств инцидента и устанавливают личности участников конфликта. Прокуратура оценит эффективность работы органов профилактики, а также условия жизни и воспитания детей, вовлечённых в конфликт. Результаты проверки находятся под контролем надзорного органа.

По предварительным данным, обращений из медицинских учреждений не поступало.

Екатерина Коршунова

