В Сочи предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров
Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил в своём Telegram-канале о возможной угрозе применения безэкипажных катеров (БЭК) в акватории города и на территории федерального округа «Сириус».
Мэр обратился к жителям и гостям курорта с просьбой временно покинуть пляжи и набережные, а также воздержаться от пребывания вблизи окон и на открытых участках у моря.
До этого он уже сообщал об эвакуации с пляжей в связи с атаками на Краснодарский край с использованием морских дронов.
На текущий момент в регионе продолжает действовать повышенный уровень угрозы, связанной с возможным применением беспилотных летательных и морских аппаратов.
Читайте также: