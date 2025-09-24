В Сочи предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров

24 сентября 2025, 16:49

Жителей Сочи и «Сириуса» просят покинуть пляжи из-за возможной угрозы БЭК

Фото: Istock / Moose Lai

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил в своём Telegram-канале о возможной угрозе применения безэкипажных катеров (БЭК) в акватории города и на территории федерального округа «Сириус».