В Сочи предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров

Жителей Сочи и «Сириуса» просят покинуть пляжи из-за возможной угрозы БЭК
Фото: Istock / Moose Lai

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил в своём Telegram-канале о возможной угрозе применения безэкипажных катеров (БЭК) в акватории города и на территории федерального округа «Сириус».



Мэр обратился к жителям и гостям курорта с просьбой временно покинуть пляжи и набережные, а также воздержаться от пребывания вблизи окон и на открытых участках у моря.

До этого он уже сообщал об эвакуации с пляжей в связи с атаками на Краснодарский край с использованием морских дронов.

На текущий момент в регионе продолжает действовать повышенный уровень угрозы, связанной с возможным применением беспилотных летательных и морских аппаратов.

Софья Метелева

