В Новороссийске введён режим ЧС после атаки на город

24 сентября 2025, 15:27

После нападения на Новороссийск пострадали восемь человек

Фото: Istock / epsilon-st

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации.





По данным оперштаба, в результате атаки на город двое человек погибли, еще шесть, включая одного ребёнка, были госпитализированы. Трое находятся с травмами средней тяжести, трое — в тяжёлом состоянии.



В одном из зданий продолжаются работы по ликвидации возгорания. Также сообщается о повреждении 20 автомобилей, три из которых полностью сгорели.





«Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.