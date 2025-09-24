В Новороссийске введён режим ЧС после атаки на город
После нападения на Новороссийск пострадали восемь человек
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации.
По данным оперштаба, в результате атаки на город двое человек погибли, еще шесть, включая одного ребёнка, были госпитализированы. Трое находятся с травмами средней тяжести, трое — в тяжёлом состоянии.
В одном из зданий продолжаются работы по ликвидации возгорания. Также сообщается о повреждении 20 автомобилей, три из которых полностью сгорели.
«Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.