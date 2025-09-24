Дроны ВСУ повредили дом в Новороссийске, внутри — следы от шариков и выбитые окна
Беспилотные летательные аппараты, с помощью которых украинские силы атаковали Новороссийск, были оснащены стальными шариками диаметром около одного сантиметра. Как сообщает Mash, поражающие элементы пробивали даже входные двери жилого комплекса «Аврора» и защитные корпуса на счётчиках.
По словам очевидцев, после взрыва в подъезде начали сыпаться потолок и штукатурка, а в коридоре возникли искры и перебои с электричеством. Буквально за несколько минут до удара из подъезда вышла женщина с детьми — только по счастливой случайности они не пострадали.
Одна из жительниц комплекса рассказала, что дрон взорвался прямо у окон её квартиры на восьмом этаже. Помещение теперь напоминает решето: на стенах и мебели — следы от металлических шариков, повсюду мелкие осколки стекла, выбиты окна, на полу — следы гари и пробоина в стене.
По её словам, дома находились и два кота — найти их после атаки удалось не сразу, а покормить она их не может, так как всё разрушено. Женщина отметила, что и она, и животные остались целы лишь благодаря удаче: обычно они проводят время на кухне, куда и пришёлся удар.
Читайте также: