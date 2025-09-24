Дроны ВСУ повредили дом в Новороссийске, внутри — следы от шариков и выбитые окна

24 сентября 2025, 16:26

Дроны ВСУ, атаковавшие Новороссийск, были начинены стальными шариками

Фото: Istock / David Peloquin

Беспилотные летательные аппараты, с помощью которых украинские силы атаковали Новороссийск, были оснащены стальными шариками диаметром около одного сантиметра. Как сообщает Mash, поражающие элементы пробивали даже входные двери жилого комплекса «Аврора» и защитные корпуса на счётчиках.