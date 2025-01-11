В Сочи произошло несколько землетрясений

Фото: iStock/Petrovich9
Несколько землетрясений магнитудой 3,5 произошли в Сочи ранним утром субботы, 11 января, в течение нескольких часов. Об этом сообщила РИА Новости глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович.
По ее словам, причиной является рост молодых гор Кавказа. Карпович отметила, что приблизительный очаг подземных толчков зафиксировали в горах в сторону Лазаревского района.
Землетрясения жители города ощущали по-разному, поскольку это зависит от высоты и основания зданий, заключила глава сейсмологической станции курорта.
Читайте также:
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53
У берегов Японии случилось землетрясение магнитудой в 5,7 балла
В Хельсинки на Рождество случилось самое сильное в истории города землетрясение
Екатерина Коршунова