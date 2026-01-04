Достижения.рф

Стены домов покрылись трещинами из-за землетрясения в Сочи

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4
Фото: iStock/allanswart

Сегодня днем, 4 января в 13:00, в Сочи произошло землетрясение. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.



Эпицентр находился в акватории Черного моря, приблизительно в пяти километрах от берега города. Сила толчков в Лазаревском районе достигала четырех баллов, в Центральном — трех. Пострадавших и разрушений нет.

«Сохраняйте спокойствие. В случае опасности звоните 112», — написал градоначальник.
По данным телеграм-канала SHOT, местные жители ощущали вибрацию даже на пятых-седьмых этажах. Им пришлось временно покидать дома. В некоторых квартирах с полок падали вещи, а по стенам пошли трещины.
Лидия Пономарева

