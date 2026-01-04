Стены домов покрылись трещинами из-за землетрясения в Сочи

04 января 2026, 14:31

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4

Фото: iStock/allanswart

Сегодня днем, 4 января в 13:00, в Сочи произошло землетрясение. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.





Эпицентр находился в акватории Черного моря, приблизительно в пяти километрах от берега города. Сила толчков в Лазаревском районе достигала четырех баллов, в Центральном — трех. Пострадавших и разрушений нет.

«Сохраняйте спокойствие. В случае опасности звоните 112», — написал градоначальник.