МЧС: На Комсомольской площади в Москве загорелся склад
В Москве на Комсомольской площади произошел пожар в подвальном помещении одноэтажного складского здания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.
По предварительным данным, пострадавших нет. На место выезжали пожарно-спасательные подразделения, число задействованных специалистов не уточняется.
В ведомстве отметили, что возгорание уже ликвидировали. Уточняется, что на складе горела печатная продукция.
Ранее стало известно о крупном пожаре в Санкт-Петербурге. Старая пристройка к жилому дому в товариществе «Разлив» горела более двух часов.
